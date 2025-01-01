Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. Je kunt de pan wel opsplitsen met een panverdeler. Voedsel met een kortere baktijd kun je zo makkelijk later toevoegen. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 1330 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 5 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1400 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 31 x 33 x 44 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is nogal diep. Hij komt dus vrij ver naar voren op het aanrecht. Het is een zware airfryer met een gewicht van 8,2 kg. Het snoer is van gemiddelde lengte (95 cm).