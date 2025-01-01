Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 lade op rails die je gemakkelijk open en dichtschuift. Hij heeft 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 1070 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 4 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1400 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 32 x 33 x 44 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is nogal diep. Hij komt dus vrij ver naar voren op het aanrecht. Het is een zware airfryer met een gewicht van 8,4 kg. Het snoer is van gemiddelde lengte (96 cm).