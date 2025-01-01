Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 1500 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 6 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 2000 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 36 x 34 x 44 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is nogal diep. Hij komt dus vrij ver naar voren op het aanrecht. Het is een loodzware airfryer met een gewicht van 9,3 kg. Het snoer is van gemiddelde lengte (98 cm). Met de NutriU app heb je toegang tot recepten en kun je de airfryer bedienen via wifi.