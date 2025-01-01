Princess182476 SlimFry Airfryer 8L

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 1530 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 6 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 500 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 30 x 27 x 47 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij smal voor een airfryer. Dat is nogal diep. Hij komt dus vrij ver naar voren op het aanrecht. Hij weegt 5,2 kg, gemiddeld voor een airfryer. Het snoer is langer dan gemiddeld (102 cm). Je kunt het eten tijdens het bakken goed zien door een venster in de lade. Aan de binnenkant zit een lampje.