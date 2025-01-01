TefalDual Easy Fry Flex Inox EY922DE0

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 1 grote lade. Deze lade kun je met een panverdeler opsplitsen in 2 onafhankelijke kookzones. Je kunt de 2 zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide kookzones tegelijk klaar is. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 2070 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 8 porties van 250 gram. In de grote kookzone past maximaal 1270 gram diepvriesfriet, in de kleine past 800 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1750 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 31 x 48 x 38 cm (hoogte x breedte x diepte). Let op: dat is erg breed. Met een gewicht van 7,6 kg is hij flink zwaarder dan gemiddeld. Het snoer is van gemiddelde lengte (86 cm). Je kunt het eten tijdens het bakken goed zien door een venster in de lade. Aan de binnenkant zit een lampje.