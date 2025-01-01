TefalEasy Fry Silence XXL EY8428 7L

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 1470 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 5 royale porties van ruim 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1000 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 34 x 30 x 41 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij smal voor een airfryer. Hij weegt 5,6 kg, gemiddeld voor een airfryer. Het snoer is van gemiddelde lengte (90 cm). Er zit ook een vershouddeksel bij voor op de lade.