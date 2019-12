Autobotsproeven uitgebreid met whiplash-test

EuroNCAP gaat de autobotsproeven uitbreiden met een whiplash-test, de Consumentenbond participeert vanaf de oprichting in deze Europese testorganisatie. EuroNCAP gaat testen in welke mate autostoelen consumenten beschermen tegen hoofd/nek/rugletsel bij een botsing van achteren.

Op dit moment scoren slechts 5 van de 25 geteste stoelen een goed resultaat. De stoelen in de Volvo XC60, Alfa Romeo Mito, Volkswagen Golf VI, Audi A4 en Opel Insignia bieden goede bescherming tegen whiplash. De Consumentenbond hoopt dat dit de auto-industrie stimuleert om meer aandacht te besteden aan de veiligheid op dit aspect. De wettelijke regels die hiervoor zijn opgesteld door de Verenigde Naties gaan wat de bond betreft niet ver genoeg.

Er is geen relatie tussen de prijs van de geteste auto en de kwaliteit van de stoel in deze tests. Zowel dure als goedkopere auto’s scoorden goed en slecht. Bijvoorbeeld de pro-actieve hoofdsteunen in de BMW X3 en de Mercedes M klasse maakten hun claims niet volledig waar. Euro NCAP hoopt met de publicatie van whiplashtestresultaten fabrikanten aan te sporen het ontwerp van stoelen te verbeteren.

Whiplashtest

Whiplash komt veel voor en hoewel niet levensbedreigend kunnen de gevolgen voor slachtoffers aanzienlijk zijn, en zijn de kosten voor de samenleving (bv langdurige arbeidsongeschiktheid) groot. De testprocedure van EuroNCAP kijkt naar zowel geometrische aspecten (vorm, afmetingen van de hoofdsteun, afstand tot hoofd inzittende), als dynamische tests (crash tests). In 2009 gaat de whiplashtest een integraal onderdeel van de beoordeling van de bescherming van inzittenden uitmaken.