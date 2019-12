i-Size kinderzitjes klaar voor de start

Nieuws|Vandaag is de nieuwe i-Size norm voor autokinderzitjes van kracht gegaan. De nieuwe norm zorgt voor meer veiligheid en gebruiksgemak en geldt voor kinderzitjes met isofix-bevestiging waarbij het kind met een harnasje of vangtafeltje wordt vastgezet. Ze zijn te herkennen aan het i-Size logo op het zitje zelf.

Namens ANEC, de Europese normalisatie-koepel van consumentenorganisaties, heeft de Consumentenbond een sturende rol gehad in de ontwikkeling van het eisenpakket van de nieuwe i-Size norm voor autokinderzitjes. De bond is ervan overtuigd dat i-Size betere bescherming biedt. Zo moeten de stoeltjes geschikt zijn om kinderen tot 15 maanden achteruitkijkend te vervoeren. Een andere verbetering is de introductie van een botsing van opzij - tot dusver niet in de norm voorgeschreven.

Bovendien kan ieder i-Size kinderzitje worden gebruikt op iedere 'i-Size ready' zitplaats in een auto. Het is dus niet langer nodig uit te zoeken welk zitje in welke auto past. De indeling van de zitjes is - net als bij kledingmaten - gebaseerd op de lengte van kinderen, niet meer op gewichtsgroepen. Naar verwachting zullen deze twee verbeteringen het niet-correct gebruik doen dalen.

Overgangsperiode

De eerste kinderzitjes die aan de nieuwe norm voldoen worden de tweede helft van 2013 op de markt verwacht. Auto's met 'i-Size ready' aangeduide zitplaatsen worden later verwacht. i-Size is onderdeel van een hele nieuwe generatie zitjes, die alle vallen onder de ECE/R129-norm.

Zitjes die nog volgens de nu geldende ECE/R44-norm zijn goedgekeurd hoeven niet bij het oud vuil. Mits correct gebruikt en goed scorend in de zware Consumentenbondtest bieden ook deze al veel bescherming. Ze blijven voorlopig ook op de markt totdat voldoende ECE/R129-zitjes verkrijgbaar zijn.

In de overgangsperiode zal de bond consumenten informeren hoe i-Size producten gebruikt kunnen worden in auto's die wel isofix-bevestigingspunten, maar nog geen 'i-Size ready' zitplaatsen hebben, omdat zij vóór het tot stand komen van de norm op de markt werden gebracht.

Meer achtergrondinformatie over i-Size is te vinden op op i-Size informatiepagina van de Consumentenbond. En vanzelfsprekend publiceert de bond testresultaten van i-Size kinderzitjes zo gauw dat mogelijk is.