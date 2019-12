Gebruik kinderzitjes is toegenomen

Nieuws|Goed nieuws over de kinderveiligheid in auto's: het gebruik van kinderzitjes is in 2010 toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Uit het rapport ‘Beveiligingsmiddelen in de auto 2010’ blijkt ondermeer dat het aantal kinderen dat zonder gordel of kinderzitje wordt vervoerd, is gedaald van 28% in 2002 naar 6% in 2010.

Het gebruik van gordels en kinderzitjes is een belangrijk middel om letsel bij verkeersongevallen te beperken of voorkomen. Zo verminderen autogordels de kans op dodelijk letsel met 30 tot 40%. Een goed gebruikt kinderzitje halveert zelfs die kans.

Hoofdsteunen

Een andere opvallende stijging in het rapport: de hoogteafstelling van hoofdsteunen blijkt behoorlijk verbeterd. Volgens het rapport reed 58% van de bestuurders van personenauto’s in 2010 met een goed afgestelde hoofdsteun. In 2008 was dit nog slechts 44%.

Testresultaten

