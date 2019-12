Kinderzitjestest: langer achteruit en nieuwe namen

Nieuws|De nieuwe strengere norm waaraan kinderzitjes in de toekomst moeten gaan voldoen, werpt zijn vruchten af in de test die de Consumentenbond vandaag publiceert. Een aantal nieuwe stoeltjes in de test is ontwikkeld met die nieuwe eisen al in het achterhoofd.

De kwaliteit van autokinderzitjes is de afgelopen 10 jaar sterk verbeterd. Dit beeld wordt in grote lijnen weer bevestigd in de halfjaarlijkse testupdate die de bond publiceert. Twee van de 11 geteste modellen scoren een vijfplus als rapportcijfer, de rest ruim voldoende tot zeer goed.

Zitjes waarin de allerkleinsten kunnen worden vervoerd, kunnen vanaf deze zomer voldoen aan de nieuwe i-Size norm. Onderdeel daarvan is onder andere het achterwaarts vervoeren tot een leeftijd van 15 maanden, waardoor bij een frontale botsing de nog kwetsbare nekjes minder belast worden. De geteste Cybex Sirona voldoet hier al ruimschoots aan en kan zelfs tot een gewicht van 18kg (ruim 3 jaar) tegen de rijrichting in worden gebruikt.

Ook in deze test tonen enkele in Nederland nog vrij onbekende fabrikanten dat je niet alleen bij Maxi-Cosi en Römer terecht kunt voor veilige kinderzitjes. Zo scoort de Peg Perego Viaggio SL zeer goed. Het gloednieuwe zitje is echter (nog) niet leverbaar en loopt daardoor voorlopig het predicaat Beste Koop mis.

Takata is al een bekende naam op het gebied van veiligheidssystemen (airbags, gordels, etc) voor auto's. Na Japan probeert het nu met kinderzitjes ook in Europa voet aan de grond te krijgen. Takata heeft met de Midi een goed scorend zitje dat langer achteruitkijken - tot een leeftijd van ca 18 maanden - mogelijk maakt. De Midi en andere zitjes van het merk zijn voorlopig nog alleen via Takata zelf te bestellen.

Inclusief deze testupdate kun je nu ruim 90 zitjes met elkaar vergelijken.