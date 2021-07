Chicco Kiros i-Size + Kiros i-Size base (DOM 19/11/23 tot 20/11/19)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Consumentenbond waarschuwt voor het i-Size-autostoeltje Chicco Kiros in combinatie met de Isofix-basis. Het zitje vloog tijdens een botsproef, met kinderdummy, door de auto. Fabrikant Chicco erkent het probleem en roept het Isofix-onderstel terug. Het gaat om de Isofix-basis met productiedatum 23 november 2019 tot 19 november 2020, op het label van het onderstel vermeld als DOM 19/11/23 tot 20/11/19. De Consumentenbond raadt ouders met een Kiros-stoel aan om deze Isofix-basis niet te gebruiken, maar het stoeltje vast te maken met de autogordel. Daarbij is het belangrijk om de veiligheidsgordel correct te leiden en te spannen. Dit is minder handig dan de Isofix-basis, maar biedt wel een goede bescherming bij een frontale of zijdelingse botsing.