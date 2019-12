Cybex Aton 5 + Aton Base 2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een zeer veilig achterwaarts gericht zitje dat geschikt is vanaf de geboorte tot ongeveer 1,5 jaar oud). Het zitje is makkelijk vast te zetten op het onderstel dat met de autogordel wordt vastgezet. De hoogte van het harnasje kan makkelijk aangepast worden met de groei van het kind. Alleen de bekleding is anders ten opzichte van de Cybex Aton 4, waar destijds een hoge concentratie ongewenste stoffen in werd aangetroffen.