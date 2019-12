Cybex Cloud Z i-Size + Onderstel Z

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babystoeltje dat staat op een Isofix onderstel waarop later een volgend stoeltje geplaatst kan worden. Kan ook met de 3-puntsgordel -zonder onderstel- worden vastgezet en biedt dan goede bescherming. Geschikt voor kindjes van 45 tot 87cm. eeft een vrij vlakke ligstand voor gebruik buiten de auto. Kan eventueel voorzien worden van de SensorSafe clip die via een app waarschuwt als het kind in de auto achterblijft.