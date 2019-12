Graco SnugFix + SnugFix Isofix Base

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een veilig en licht zitje voor pasgeboren baby’s en kinderen tot een leeftijd van 1,5 jaar oud (tot 13 kg). Het is een achterwaarts gericht zitje dat wordt geplaatst op een Isofix onderstel. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt.