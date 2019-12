Graco Snugride i-Size + i-Size base

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Veilig i-Size babystoeltje met een Isofix-onderstel dat geschikt is voor kinderen tot ongeveer 1,5 jaar oud (tot 87 cm). Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt. Het harnasje kan met gemak worden aangepast op de groei van het kind. Onderstel wordt vast gezet met Isofix. Ook zonder onderstel te gebruiken met de 3-puntsgordel; dit gaat minder makkelijk omdat de gordelgeleiders nogal verstopt zitten.