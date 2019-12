Hauck iPro Baby + iPro Onderstel

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babystoeltjeop een Isofix onderstel dat in frontale botsingen slechts matige bescherming biedt. Kan ook met de 3-puntsgordel -zonder onderstel- worden vastgezet en biedt dan goede bescherming. Geschikt voor baby's tot 85cm, de ruimte in het stoeltje is krap. Laag eindoordeel door aanwezigheid van een een flinke hoeveelheid ongewenste stoffen.