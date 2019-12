Joie i-Anchor + i-AnchorFix Base

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een gemiddeld scorend zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 40 tot 105 cm (ongeveer vanaf de geboorte tot 4 jaar). Het zitje biedt o.a. gemiddelde bescherming bij een frontale of zijdelingse botsing. Het past op iedere zitplaats in de auto met het i-size label en in auto's die in de gebruiksaanwijzing genoemd worden. Kan niet gebruikt worden in auto's zonder isofix-bevestigingspunten. Achterwaarts gericht plaatsen met kinderen vanaf 40 cm, vanaf 71 cm ook voorwaarts gericht te gebruiken.