Maxi-Cosi Cabriofix + Familyfix Onderstel

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Al jaren op de markt, voor het eerst getest in 2007. Komt ook nu nog goed mee, terwijl de test in de loop der jaren steeds zwaarder is geworden. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt. Dit achteruitkijkende babystoeltje staat op het FamilyFix (Isofix) onderstel maar kan ook met de 3-puntsgordel -zonder onderstel- worden vastgezet.