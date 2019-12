Afgewaardeerde autostoeltjes verbeterd

In de meeste recente update van onze internationale autostoeltjestest vielen enkele modellen door de mand door problemen bij een specifiek testaspect. De totaalscore van deze zitjes werd hierdoor afgewaardeerd. Bij de Römer Max-Fix ging het om een verhoogde concentratie ongewenste stoffen in de schouderpads van het harnasje. Bij de Axkid Kidzofix konden de isofix-connectoren het begeven, met een door de auto vliegend zitje en kind als gevolg. De fabrikanten van de zitjes geven aan deze problematische punten te hebben aangepakt. Stoeltjes die vanaf nu worden verkocht, zouden op deze punten geen problemen meer moeten geven.

Onderdelen gratis omruilen

Voor al verkochte zitjes kunnen gratis verbeterde onderdelen (pads of connectoren) worden aangevraagd. Zie onderstaande links als je in het bezit bent van een van de betreffende zitjes. De verbeterde zitjes zullen ook opnieuw worden getest in ons lab en daarna aan onze vergelijker autostoeltjes worden toegevoegd.

De Römer Max-Fix scoorde op botsveiligheid en gebruiksgemak al prima, waardoor de totaalscore flink beter kan uitpakken. De Axkid heeft met de vernieuwde isofix-connectoren kans op een ruim hogere veiligheidsscore, maar zal in de totaalscore geen topper worden, doordat andere testaspecten het totaal beperken.

Meer informatie over aanvraag en vervanging van de:

Uitgebreide testresultaten van deze en in totaal ongeveer 100 andere geteste kinderzitjes staan in onze autostoeltjesvergelijker.