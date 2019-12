Nieuwe kinderzitjes: opblaasbare afrader en achteruitkijkende aanraders

Nieuws|De eerste test van kinderzitjes in 2012 zorgt weer voor opvallende en sterk uiteenlopende testresultaten. Vier nieuwe zitjes krijgen het predicaat Beste uit de test en drie exemplaren krijgen het stempel Afrader mee. Een opblaasbaar zitje, dat via internet wordt aangeboden, spant de kroon en is ronduit onveilig. De Consumentenbond werkt mee aan nieuwe normen, die nieuwe zitjes veiliger moeten maken.