Voertuigdiefstal met 22% gedaald

Nieuws|Het aantal voertuigdiefstallen is de eerste 8 maanden van dit jaar 22% lager dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Wat betekent dit voor de verzekeringspremies?

Worden de verzekeringspremies nu lager vanwege deze daling? Het antwoord is nee. 'Diefstallen zijn slechts een zeer beperkt deel van de totale schadelast voor verzekeraars. Bovendien wordt de berekening van de premie gemaakt over en voor een langere periode, de dit jaar ingezette daling zou weleens corona-gerelateerd kunnen zijn', aldus het Verbond van Verzekeraars.

Volgens de belangenvereniging zien verzekeraars daarnaast een stijging zien van het bedrag per claim. Ondermeer vanwege duurdere auto-onderdelen.

De Consumentenbond trok in juli nog aan de bel bij het Verbond van Verzekeraars. Uit onderzoek bleek dat de schadelast de afgelopen jaren daalde, maar dat de verzekeringspremies werden verhoogd.

Dekking voertuigdiefstal

De daling van voertuigdiefstallen gaat overigens niet voor alle merken op. Nissan en Mazda zijn nu vaker het doelwit van autodieven. Maar Volkswagen, Toyota en Renault blijven het meest in trek bij dieven.

Auto's van 4 jaar en ouder worden het meest gestolen: zelfs 3 keer zo vaak als nieuwe auto's (tot 3 jaar oud). Heb je te maken met autodiefstal? Met een beperkt- of volledigcasco autoverzekering is hiervoor dekking en eventuele door dieven gemaakte autoschade.

Let op verlopen certificaat

Maar let op: verzekeraars keren vaak alleen uit als je alle delen van het kentekenbewijs hebt. Ook moet je de sleutels nog hebben en voldoen aan de veiligheidseisen.

Voor duurdere of nieuwere auto’s is een goed alarmsysteem met geldig beveiligingscertificaat belangrijk. Met een verlopen certificaat kun je mogelijk fluiten naar een schadevergoeding. Op een verlopen certificaat word je niet gewezen: dit moet je zelf in de gaten houden. Je kunt wel een notificatie instellen voordat je certificaat verloopt. Doen dus!

Gestolen kentekenplaten

Van de auto-onderdelen staan kentekenplaten met stip op 1 als meest gestolen onderdeel. Aangifte doen hiervan is belangrijk. De kentekenplaat kan namelijk gebruikt worden voor criminele activiteiten, zoals ramkraken en tanken zonder betalen. Voor de gevolgen daarvan kan dan bij jou worden aangeklopt.

Autorijden zonder een of beide kentekenplaten mag niet. Je riskeert daarmee een boete.

Tips voorkomen autodiefstal

