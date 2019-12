Brokkenmaker James Bond niet gewenst door autoverzekeraars

Nieuws|De auto's die James Bond rijdt in de nieuwe film Spectre zijn niet alleen peperduur, ze hebben ook een vrij korte levensduur. De Britse verzekeringsmaatschappij Kwik Fit Insurance Services zocht uit wat het zou kosten om de auto's te verzekeren.

Voor de Jaguar C-X75 moet ruim €175.000 aan premie betaald worden. Bij total loss van deze auto zou de verzekeraar zo'n €1.060.500 uit moeten keren. Met €28.285 aan premie is het een stuk goedkoper om de Aston Martin DB10 te verzekeren. De uitkering voor deze bolide is €850.000 bij een crash. De verzekering voor de Land Rover kost 'slechts' ongeveer €12.500 en €15.500 voor de Range Rover. Bij schade keert de verzekeraar hiervoor respectievelijk €49.500 en €132.250 uit.

Slechte reputatie

De kans dat Q, de werkgever die Bond voorziet van zijn speeltjes, een verzekeraar vindt die het risico wil nemen om deze auto's met Bond als regelmatig bestuurder te verzekeren is overigens klein. Marketingdirecteur Kwik Fit Insurance Services Barnett heeft aangegeven 'beleefd te bedanken' als Q een verzekeringsaanvraag zou doen. De reputatie van zijn meest beroemde werknemer speelt daarbij parten.

Dure auto's ook in Nederland soms onverzekerbaar

Wie in Nederland een auto met een cataloguswaarde van €100.000 of meer wil verzekeren, kan overigens ook met een smetteloos verleden lang niet bij alle autoverzekeraars terecht. Bij Kruidvat en VerzekerSnel is een auto van meer dan €50.000 al niet verzekerbaar. Bij Hema, Klaverblad, Onna-onna, PolisVoorMij, United Insurance en ZLM zijn auto's van meer dan €75.000 niet welkom.

Vergelijken

Heb je zelf een exclusieve of een meer modale auto? Check dan of je in aanmerking komt voor een beter bod om je auto te verzekeren.