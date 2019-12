Claims verkeersongevallen 10% omhoog

De cijfers komen van het Verbond van Verzekeraars en zijn jaarlijkse Risicomonitor Verkeer. Het totaal aantal verkeersclaims - inclusief aanrijdingen met vrachtauto’s, bestelbusjes en leaseauto’s - steeg met ruim 8% tot 905.000 claims. Nederland staat ook niet meer in de top 3 van meest verkeersveilige landen in Europa. Een van de aandachtspunten blijft smartphonegebruik in het verkeer van zowel autobestuurders als fietsers. Verzekeraars grijpen onder meer deze cijfers aan om hun premies omhoog te gooien.

Heb je eigen schuld aan de aanrijding, dan is je eigen autoschade alleen gedekt met een volledig cascodekking (allrisk). Schade aan anderen valt onder de WA-dekking van een autoverzekering.

Meeste claims in het zuiden

Er werd in 2016 net als een jaar eerder vooral geclaimd in het zuiden van het land: de provincie Noord-Brabant, gevolgd door Zeeland en Limburg. Het minst in Groningen en Drenthe. Autoverzekeraars vragen in het zuiden niet per se de hoogste premies, bleek recent nog uit onderzoek naar autopremies en regioverschillen van de Consumentenbond.

Aanrijdingen met dieren

Het aantal aanrijdingen met wilde dieren stijgt eveneens. Vorig jaar botsten zo’n 7800 autobestuurders tegen een hert, zwijn of ander dier. De afgelopen 4 jaar zijn er vooral ongevallen met dieren in de Gelderland (ruim 4000), gevolgd door Brabant en Overijssel. Uit navraag van de Consumentenbond bij Faunabeheereenheid Gelderland in mei 2017 bleek al dat het aantal aanrijdingen met zwijnen toeneemt. Autoschade door een wild dier valt onder de beperkt cascodekking van de autoverzekering. Maar gevolgschade (zoals uitwijken voor een dier en tegen een boom rijden) is niet altijd gedekt of heeft gevolgen voor de premie.

Lees meer: