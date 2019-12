Dieven richten zich op oudere personenauto's

Met name door betere alarmsystemen zijn jongere auto's minder in trek. Ook personenauto's ouder dan 8 jaar zijn minder populair onder autodieven. Wat je krijgt uitgekeerd ligt aan de dekking die je hebt afgesloten voor je autoverzekering.

Preventie blijft belangrijk

Aandacht voor preventie is nodig voor een toename in het aantal teruggevonden auto's. Het aandeel teruggevonden gestolen personenauto's daalde maar licht van 39,6% in 2014 naar 37,4% in 2015.

Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AvC) besteedt met politie en autoverzekeraars aandacht aan:

Systemen die de auto na diefstal traceerbaar maken

Opsporing van gestolen voertuigen.

Wat kun je zelf doen?

Wil je de kans op diefstal van je auto verkleinen? Lees dan deze preventietips.



Bron: Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit/Consumentenbond

