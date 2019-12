Duim omhoog voor ALD Automotive en Leaseplan

Nieuws|Je raakt de opgebouwde jaren die je schadevrij rijdt in een leaseauto niet kwijt als de leasemaatschappij is aangesloten bij de centrale database Roy Data. Is de leasemaatschappij wel aangesloten bij Roy Data, dan ben je zeker van registratie van je opgebouwde schadevrije jaren. Dat is van belang als je weer zelf een auto gaat kopen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat slechts 2 van de 30 leasemaatschappijen zijn aangesloten bij Roy Data.