Rare kronkels in bonus-malusladders

Nieuws|Sluit je een autoverzekering af bij ING, Nationale-Nederlanden of Zelf, let dan op de premiekorting. Deze verschilt per dekking.

Voor wie dacht dat bonus-malusladders ingewikkeld zijn: het kan nóg erger. Sinds dit jaar tellen autoverzekeraars schadevrije jaren op dezelfde manier, maar de premiekorting (no-claim) verschilt per verzekeraar. Bij ING en Nationale-Nederlanden verschilt de premiekorting sinds december zelfs per dekking, want: ‘Het verband tussen het aantal schadevrije jaren en de kans dat de geclaimde schade invloed heeft op bonus-malusterugval, verschilt per dekking. Bij WA schade valt de klant altijd terug en gaat dus meer betalen, bij cascopolissen is dat niet altijd zo’. Voor nieuwe beperkt cascopolissen is de korting daarom nu maximaal 50%, voor volledig casco (allrisk) 70% en WA-dekking 85%. Bestaande klanten kunnen hierdoor bij polisverlenging een fikse premiestijging tegemoet zien.

Verzekeraar Zelf wijzigde zijn tarieven en heeft sinds juni een aparte bonus-malustabel voor WA- en cascopolissen. In de oude situatie bouwden verzekerden sneller premiekorting op. Vooral WA-verzekerden met weinig schadevrije jaren zijn nu de sjaak; zij krijgen minder premiekorting.

Bonus-malus overboord

Allsecur gooide in juli de ingewikkelde bonus-malusladder juist overboord. De verzekeraar berekent premiegevolgen na een claim nu op ‘individueel niveau’. Een andere autoverzekering zonder bonus-malussysteem is de Kilometerverzekering KM.