Allsecur stopt met bonus-maluskorting

Nieuws|Nieuwe klanten van Allsecur bouwen niet langer premiekorting op via een bonus-malusladder. Voor de berekening van premiekortingen en premieverhogingen wil de verzekeraar meer rekening houden met 'individuele factoren'. Logisch, want de ene (schuld)schade is de andere niet. Jammer dat de verzekeraar niet vooraf duidelijk kan maken hoe schades van invloed zijn op de premie.

Bijna alle verzekeraars maken gebruik van een zogenoemde bonus-malusladder, waarbij het kortingspercentage dat geldt voor je premie gekoppeld is aan het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd. Na elk jaar schadevrij rijden stijg je een trapje op de ladder, na (meestal schuld-)schade daal je een aantal treden waardoor je premie kan stijgen.

Omdat er bij deze methode geen rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld het schadebedrag, kan dit negatief uitpakken voor de verzekerde. Bovendien zeggen kortingspercentages volgens Allsecur weinig over de premie die daar in euro’s tegenover staat. De verzekeraar geeft ook als nadeel dat 'de zeer goede rijders met veel schadevrije jaren en de rijders met weinig schadevrije jaren, nu betalen voor de middengroep'.

Bij de premieberekening (na een schadeclaim of bij een nieuw contractjaar) houdt Allsecur vanaf eind juli 2016 met meer persoonlijke factoren rekening. Het aantal schadevrije jaren blijft daar nog wel onderdeel van uitmaken. Bestaande klanten krijgen pas ná verlenging van hun contractstermijn of een wijziging in de polis, te maken met de nieuwe voorwaarden. Hoeveel korting je na een volgend schadevrij jaar krijgt, is vooraf niet duidelijk. De opbouw van je schadevrije jaren verandert niet. Die worden nog steeds geregistreerd in RoyData en neem je dus mee bij een overstap.

Gevolg schade op je premie

Wanneer je te maken krijgt met een schadegeval, dan kun je, alleen als je al Allsecur-klant bent en/of onder de nieuwe voorwaarden valt, zelf berekenen wat de invloed is op je premie. Niet iedere claim leidt meer tot eenzelfde premieverhoging: dit is onder meer afhankelijk van het schadebedrag en schadegeval. Bij schade door eigen schuld of vandalisme verlies je het standaard aantal schadevrije jaren zoals de verzekeraars dat onderling met elkaar hebben afgesproken.

Er valt zeker wat voor te zeggen om de (her)berekening van de premie van autoverzekeringen los te koppelen van de bonus-malusladder. Maar zonder enig inzicht in het effect van schades op je premie vóórdat je de verzekering afsluit, wordt het er niet transparanter op voor consumenten. Zolang Allsecur de kosteloze, dagelijkse opzegbaarheid van de polis (ook tijdens het eerste verzekeringsjaar) als voorwaarde blijft bestaan, kun je in ieder geval op elk moment een andere autoverzekering kiezen wanneer de premiewijziging tegenvalt.

Naast Allsecur biedt alleen de KilometerVerzekering ook een autoverzekering zonder bonus-maluskorting. Andere verzekeraars die in de afgelopen jaren afstapten van de bonus-maluskortingstabel, zijn daar inmiddels juist weer mee begonnen.