Kleur auto nog steeds van invloed op de premie bij Reaal

De Consumentenbond ontdekte april vorig jaar dat Reaal en Vivat-zusjes Route Mobiel en Zelf autopremies afstemmen op autokleur. Zo bleek dat je met een doorsnee zwarte auto duurder uit kunt zijn dan met een groene, gele of blauwe auto.

Andere autoverzekeraars gebruiken de autokleur niet als premiefactor. Na alle mediaophef over ons onderzoek liet Reaal/Vivat weten dit per mei 2016 ook niet meer te doen bij polissen van Route Mobiel en Zelf. Reaal zou later een nieuwe autoverzekering introduceren zonder verschil in premie op basis van kleur.

Update 14 november 2017: Route Mobiel stopt per 14 november 2017 met het actief aanbieden van autoverzekeringen.

Ondanks toezeggingen nog steeds premieverschillen

Maar anderhalf jaar later blijkt de autokleur alleen uit de premies van Zelf te zijn verdwenen, sinds juni 2016. Verder is er niets veranderd. Een woordvoerder van Vivat laat ons bij navraag opnieuw weten dat de planning is dat Reaal binnen ‘enkele maanden’ het autoproduct zonder kleur als premiefactor lanceert. Voor Route Mobiel is de planning onbekend. Hoe dat komt? ‘Het introduceren van een nieuw tarief is een veelomvattend proces en door de beperkte IT-capaciteit is dit voor Route Mobiel uitgesteld’, aldus Vivat. We houden het in de gaten.

Premieverschil niet te verantwoorden

Autobezitters afrekenen op kleur is volgens de Consumentenbond niet te verklaren aan verzekerden. Bovendien dubbelt het met afstraffing van schades via het bonus-malussysteem.

