Aantal autodiefstallen afgenomen in 2020

Nieuws|In 2020 zijn er 9,5% minder personenauto’s gestolen dan in het jaar ervoor. Het gaat om 6434 auto’s in totaal. 40,8% daarvan wordt teruggevonden. Dat blijkt uit de diefstalcijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

Meest gestolen

Het meest gestolen automerk is Volkswagen. In 2020 werden er in totaal 1192 van gestolen. Dat komt neer op een diefstalrisico van 1 op 900. Het meest gestolen model is de VW Golf. Die werd 459 keer onrechtmatig toegeëigend.

Het model met het hoogste diefstalrisico is de Lexus RX 450 H. Met een totaal aantal van 54 gestolen auto’s komt het diefstalrisico voor dat model neer op 1 op 47.

Bekijk meer cijfers in de infographic van LIV

Bestemming gestolen auto’s

Volgens LIV krijgen gestolen voertuigen tot 3 jaar oud vaak een andere identiteit. Ze verdwijnen in Nederland, een ander Europees land of Afrika. Voertuigen van 4 jaar en ouder worden vooral voor de onderdelen ontvreemd. Die gebruikt men vervolgens voor schadeherstel of voor technische reparaties.

Sinds 1 januari dit jaar moeten handelaren in gebruikte goederen hun inkoop registreren in het Digitaal Opkopers Register. Dat zal de komende jaren de handel in gestolen onderdelen terugdringen.

Keyless entrysysteem: diefstalgevoelig

Veel jonge auto’s hebben een keyless entrysysteem. Kwaadwillenden hebben daarbij geen sleutel nodig om de auto te stelen. Dieven kunnen het signaal van de systemen opvangen, versterken en verlengen. Zo kan het voertuig op afstand geopend en zelfs gestart worden. Het kan helpen om de sleutel in een metalen blikje te bewaren.

Per 2021 zijn er aangescherpte toelatingseisen van nieuwe alarmsystemen voor voertuigen met keyless entry.

Tips tegen autodiefstal

Parkeer op een verlichte plek en in het zicht van omliggende huizen.

Verbind je auto indien mogelijk met een app die de locatie van je auto bijhoudt. Bij sommige apps krijg je ook een melding als de auto wordt gestart.

Gebruik een stuurslot.

Beveilig je auto met een alarmsysteem.

Bewaar de sleutel van je auto met keyless entrysysteem in een metalen blikje.

Bron: liv.nl