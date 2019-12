Premieverdubbeling na één claim

Wie als verzekerde een schade claimt bij zijn autoverzekeraar, krijgt vaak een sigaar uit eigen doos. Ontvang je een vergoeding, dan betaal je die daarna via een hogere premie terug vanaf de volgende contractperiode. Hoeveel dat is, blijkt sterk per verzekeraar te verschillen en kan leiden tot een verdubbelde of verdrievoudigde premie.

Onderzoek

Voor de Geldgids van februari/maart 2017 berekende de Consumentenbond voor 16 autoverzekeringen hoeveel de premie stijgt na een jaar met schade. Vooral bij ABN Amro en ANWB stijgt de premie enorm, met name als je halverwege de bonus-malusladder staat. De opslag bij ABN Amro loopt op tot wel 160%, bij ANWB tot 180%.

Verdubbelaar

Een voorbeeld: je hebt bij ABN Amro een allrisk-verzekering en zit op trede 5, met 35% no-claimkorting, en betaalt €1000 premie. Na een schade val je dan terug naar trede 1, met 30% toeslag, en je premie verdubbelt naar €2000. Die enorme premiegevolgen kun je niet direct aflezen uit de polisvoorwaarden.

ABN Amro laat ons weten de enorme toeslagen te willen dempen via een vernieuwde autoverzekering, die ergens de komende maanden wordt gelanceerd.

SNS kwam eind vorig jaar al met een nieuwe autoverzekering. Vooral verzekerden bovenaan en onderaan de ladder worden nu harder gestraft. Wie bijvoorbeeld geen schadevrije jaren heeft, krijgt na een schadeclaim al 150% premieopslag.

Overstappen

Je verliest naast no-claimkorting, dat een premiestijging veroorzaakt, overigens ook vaak 5 schadevrije jaren. Dit maakt overstappen lastiger, vooral als je al weinig schadevrije jaren had voor de claim. Vraag je verzekeraar vóór het indienen van een schadeclaim eerst naar de gevolgen en overweeg daarna een overstap. Tip: vergelijk autoverzekeringen op premie en voorwaarden.





Weten welke toeslag de overige onderzochte verzekeraars berekenen na een schadeclaim? Lees het artikel Autoschade claimen: tijd om over te stappen (pdf alleen voor leden).