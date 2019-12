Rijstijlpolis? Alleen als je écht ‘veilig’ rijdt

Nieuws|Rijstijlpolissen bieden premiekorting in ruil voor een inkijkje in je rijgedrag. Maar je bent niet altijd goedkoper uit. Én je kunt uit de polis geknikkerd worden, met alle gevolgen van dien.

Bij structureel onveilig rijgedrag kan bij de meeste aanbieders de polis worden beëindigd, ook als er geen schade is veroorzaakt. Bij Fairzekering, Voorop, ASR, Delta Lloyd, Reaal en Voogd & Voogd dreigt dat scenario voor wie 10 van de 12 maanden geen korting heeft verdiend. Alleen bij CarKroodle (Aegon), MyJINI (Allsecur) en Only I Benefit (Generali) dreigt dit doemscenario niet, daar loop je alleen alle korting mis.

Voor de ANWB is 1 keer 50 kilometer per uur te hard rijden al genoeg om contact met je op te nemen om de consequenties te bespreken. Je hebt dan 5 dagen om je Veilig Rijden Autoverzekering te beëindigen. Doe je dat niet, dan zegt de ANWB je polis op. Je kunt dan bijna nergens meer terecht.

Privacy in het geding

Met de apps die ons voortdurend in de gaten houden, rijst de vraag: hoe zit het met onze privacy? De Consumentenbond eist dat de verzamelde data niet wordt gebruikt om in de toekomst mensen uit te sluiten of toeslagen te berekenen.

Ook vindt de Consumentenbond dat het onbeperkt verzamelen van gegevens moet stoppen. Verzekeraars verzamelen soms namelijk meer gegevens dan noodzakelijk. Verder vinden we het belangrijk dat je als verzekerde inzicht hebt in de opgeslagen gegevens en deze altijd zonder opgaaf van reden onmiddellijk kan (laten) verwijderen.

Premiekorting?

De Consumentenbond onderzocht hoe groot het financiële voordeel (of nadeel) van rijgedragverzekeringen is ten opzichte van ‘normale’ autoverzekeringen. De polissen kunnen interessant zijn voor oudere of jongere bestuurders, die veelal een toeslag krijgen van autoverzekeraars. Rijd je niet slecht en ook niet echt goed, dan krijg je maar een beetje korting en kun je doorgaans beter een normale autoverzekering afsluiten. Zelfs bij dezelfde aanbieder is de premie van een normale autoverzekering soms lager dan die van de rijgedragpolis met 10% korting. Dat is bijvoorbeeld zo bij de ANWB en de zogenoemde Chipwise-polissen van ASR, Reaal en Voogd & Voogd.

Verdien je helemaal geen korting, dan ben je zelfs ronduit duur uit. De basispremie ligt bij de meeste aanbieders namelijk een stuk hoger dan die van een vergelijkbare gewone autoverzekering.

Ook rijstijlpolissen discrimineren op leeftijd

Fairzekering en CarKroodle hanteren een maximumleeftijd van 75 jaar. En net als bij de meeste gewone autoverzekeringen krijgen oudere rijders in veel gevallen te maken met een soms stevige premietoeslag. Gunstige uitzonderingen zijn Only I Benefit en in mindere mate Delta Lloyd. Bij CarKroodle, Fairzekering en Voogd & Voogd betaalt een 71-jarige juist wat minder dan een 51-jarige. CarKroodle hanteert bovendien, net als moederbedrijf Aegon, een minimumleeftijd van 26 jaar en valt dus af voor minder ervaren autorijders.

Discussieer mee in de Community van de Consumentenbond over rijstijlpolissen.





Wil je nog meer weten over rijstijlpolissen? In de Geldgids van november 2016 staat het artikel Rijstijlverzekeringen (pdf).