Schade door gladheid: wat dekt de autoverzekering?

Nieuws|Het afgelopen weekeinde maakten flink wat auto’s een schuiver door ijzel en sneeuw. Voor vanavond en vannacht is er opnieuw sneeuw voorspeld. In het binnenland blijft de sneeuw liggen. Hoe zit het met de dekking van je autoverzekering bij schade na een flinke uitglijder met je auto of door een ongelukkig terecht gekomen sneeuwbal?

Sneeuwballen en slippartijen

Schade aan de eigen auto door winters weer is alleen gedekt met een all risk- of volledig cascoverzekering. Denk aan slippen en botsen of op ongelukkige wijze in de sloot belanden na een glijpartij. Hetzelfde geldt in principe voor schade aan de auto door sneeuwval of pekel. Het nadeel is dat een schadeclaim wel ten koste gaat van je schadevrije jaren en mogelijk ook je no-claimkorting. Soms kan het lonen om schade zelf te betalen als je dat kunt.

Gooit iemand moedwillig een sneeuwbal tegen je auto en heb je schade, dan valt dit ook onder all-riskdekking en is er terugval in schadevrije jaren of no- claimkorting. Of je moet de schade bij de veroorzaker kunnen verhalen.

Gevaarlijk weer (code rood)

Bij écht slecht weer kan het KNMI een waarschuwingscode - geel, oranje of rood - afgeven per provincie. Bij code rood geldt een weeralarm en is het opletten geblazen, bijvoorbeeld voor verraderlijke gladheid. Maar zolang je alle normale voorzorgsmaatregelen neemt, mag je gewoon de weg op en geldt er in deze situatie dekking via de autopolis. Je kunt overigens wel een paar honderd euro boete krijgen voor zaken als rijden met slecht zicht als je je bevroren ruiten niet goed schoon hebt gekrabd.

Winterbanden in Nederland niet verplicht

In Nederland zijn winterbanden niet verplicht, in tegenstelling tot landen als Duitsland, Noorwegen, Zweden en Finland bij winters weer.

Tip: Check voordat je de weg op gaat hoe het zit met je dekking bij winterse schade, zoals storm en hagel.

