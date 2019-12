Schminksetjes voor kinderen: review

We kochten en testten 5 schminkdozen:

1. Bruynzeel Color express €7,99

Testoordeel: topper

De verpakking belooft 'krachtige kleuren' en daar is niets van gelogen. Dekt het best en is makkelijk aan te brengen met het zachte penseeltje. Blijft goed zitten en verwijderen is een eitje.

2. Action Fun time schminkset €3,99



Testoordeel: populaire nummer 2

De kleuren zijn helder en dekken goed, zelfs wit. Ook fijn: het boekje met 20 voorbeelden. Blijft lang zitten en schoonmaken gaat goed, behalve bij geel.

3. SES clowny €9,99



Testoordeel: 'gouden' middenmoter

Bevat de kleuren goud en zilver. Fijne lijntjes blijken lastig met het dikke penseel. Bovendien dekken niet alle kleuren goed en droogt de verf streperig op. Wel gaat de schmink er makkelijk af.

4. Hema Schmink op waterbasis €5,25

Testoordeel: korrelig en droog

Het papje droogt telkens op, zodat je weer met water moet aanlengen. De schmink wordt korrelig en smeert daardoor niet goed uit. De verpakking waarschuwt voor het verwijderen van rood; wij kregen groen er niet goed af.

5. Crazy Color aqua make-up €2,99



Testoordeel: vettig smeerseltje

Het water blijft op de verf liggen, dat meer op vet of smeer lijkt. De schmink dekt slecht, vooral blauw lijkt onzichtbaar. De groene kleur kregen we er pas af na lang boenen met een washand, warm water en zeep.