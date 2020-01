Nieuwe Afrader in Babymatrassentest

Nieuws|In onze recentste test van babymatrassen is de ABZ KM201 HR55 als Afrader uit de bus gekomen. Hij zakt voor diverse veiligheidstests. Ook krijgt hij puntaftrek omdat er dubieuze claims in de productinformatie staan.

De ABZ KM201 Thermocare HR55 is het vierde babymatrasje dat Afrader wordt. Hij zakt voor meerdere onderdelen van onze Veiligheidstest.

Gekrompen in de wastest

In de Veiligheidstest wassen en drogen we de matrashoes 3 keer volgens het waslabel van het matrasje. De hoes moet na die test nog probleemloos om het matrasje passen. Maar bij deze ABZ-matras is de hoes dan zó gekrompen dat hij het matrasje helemaal krom trekt. Daardoor zit er een grote kier tussen het matrasje en de rand van het ledikant. Zo kan een arm of been van een baby makkelijk in beklemd raken.

Te zacht na de duurtest

Ook de duurtest doorstaat dit matrasje niet. Daarbij duwen we een stempel 10.000 keer met een kracht van 300 Newton in het matrasje. Na de test meten we met de baltest of het matrasje niet te zacht is geworden. Bij de ABZ KM201 zakt de bal na de duurtest veel te diep weg. Bij een te zachte matras zakt het hoofdje van de baby zo ver in het matrasje dat het de ademhaling kan belemmeren.

Aandacht afleiden van veiligheidsadviezen

Je baby is het veiligst als je goed let op de adviezen voor Veilig Slapen. Wij vinden het dan ook erg kwalijk als fabrikanten de suggestie wekken dat je bepaalde veiligheids- en gezondheidsadviezen van professionals kunt negeren als je hun product gebruikt.

ABZ beweert dat de KM201 'helpt tegen afplatting van het hoofdje'. Maar hoofdafplatting is, net als een kale plek op het achterhoofd, een normaal en veelvoorkomend verschijnsel bij jonge baby's. Met zorgen over dit soort (slaap)verschijnselen bij je baby moet je bij je arts zijn. ABZ maakt met zijn claim ouders onnodig bang en leidt de aandacht af van echte veiligheidsadviezen. Daarvoor trekken wij 1 rapportpunt af van het Testoordeel voor de KM201.

In 2018 tikten we ABZ ook al op de vingers voor soortgelijke claims in de productinformatie van de Multicare White On Top-matras.

Ook Childhome en Aerosleep maken claims of verkopen producten die tegen de Veilig Slapen-adviezen in gaan.

