Afrader in babymatrassentest

Nieuws|Fabrikanten brengen nog steeds babymatrasjes op de markt die niet voldoen aan de dringende adviezen van de Jeugdgezondheidszorg voor veilig slapen. In de test Babymatrassen geven we puntaftrek aan dit soort matrasjes. Dat levert niet alleen dikke onvoldoendes, maar ook een tweede Afrader op: de Candide Sleep Safe-matras.

De adviezen voor veilig slapen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn erop gericht om de risico’s voor baby’s op ongelukken en zelfs overlijden in bed zo veel mogelijk te beperken. In onze test duiken regelmatig babymatrasjes op met onderdelen of informatie die de risico’s voor baby’s juist vergroten.

Opstaande randen afgeraden

In deze test was dat bij de Candide Sleep Safe het geval. Dit matrasje heeft opstaande randen van zacht schuim. De JGZ raadt met klem af om baby’s te laten slapen op matrassen en kussens met opstaande randen. We hebben daarom één rapportpunt afgetrokken van het totaaloordeel van de Candide, wat daarmee uitkomt op een 2,1. Een Afrader dus.

Lees meer over bedverkleiners.

Gezakt voor 3 onderdelen veiligheidstests

Het totaaloordeel was ook vóór de puntaftrek al niet zo hoog, onder andere omdat de Candide zakt voor 3 van de 6 onderdelen van de veiligheidstests:

Het matrasje is te kort waardoor het niet op een veilige manier in het bedje past.

De baby kan bij de matrasvulling komen.

De tijk past na de wastest niet meer goed om het matrasje.

Lees hoe wij de veiligheid van babymatrasjes testen.

Mykko Angelcare ook Afrader

In onze vorige test kwam de Mykko Angelcare-matras met een 2,6 ook als Afrader uit de test, mede wegens extra puntaftrek. Dit was omdat in de productinformatie staat dat het Angelcarematrasje ook veilig is voor ‘buikslapertjes’. Eén van de belangrijkste adviezen van de JGZ is om de baby altijd op de rug te leggen bij het slapen. De Angelcare heeft daarnaast ongeveer dezelfde veiligheidsproblemen als de Candide Sleep Safe.

Consumentenbond teleurgesteld

De Consumentenbond is teleurgesteld dat er nog steeds veel babyslaapproducten op de markt komen die zo vierkant indruisen tegen de veiligheidsadviezen van de JGZ. Meestal claimen fabrikanten dat deze producten voorkomen dat de baby een kale plek op het achterhoofd of een afgeplat hoofdje krijgt – beide volstrekt normale en bovenal tijdelijke verschijnselen bij jonge baby’s. Ook zouden deze producten reflux voorkomen. Maar ouders van baby's met slaapproblemen of die zich anders zorgen maken over hun baby kunnen beter de JGZ of een arts om advies vragen dan zomaar dure producten aan te schaffen die ze helemaal niet nodig hebben en in het ergste geval zelfs gevaarlijk kunnen zijn.

Test babymatrassen

Gelukkig zijn er ook babymatrasjes die niet zo duur zijn en wel goed scoren. In november 2018 testten we ook 2 nieuwe matrasjes van Aerosleep.