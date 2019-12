Buitenlandse klanten ABN Amro welkom bij ING

Alternatief zoeken

Ongeveer 15.000 ABN Amro-klanten die permanent buiten Europa wonen, ontvingen eind november het verzoek hun bankzaken bij ABN Amro te beëindigen. Ze krijgen 6 maanden de tijd om een alternatief te zoeken.

De Consumentenbond vroeg andere banken of Nederlandse klanten die permanent buiten Europa wonen bij hen wél welkom zijn. ING zet als enige bank voor deze klanten de deur open. Bij het openen van een bankrekening moeten ze zich wél identificeren op een ING-kantoor in Nederland.

Binnen Europa

ABN Amro laat weten dat haar focus ligt op Europa. Klanten die in Europa wonen zijn welkom bij ABN Amro, maar kunnen ook bij bunq en Rabobank terecht. Bij bunq maakt het niet uit waar je in Europa woont. Digitale betalingen tussen bunq-klanten in Europa zijn gratis, net als in Nederland. Voor het doen van pinbetalingen en het opnemen van geld betaal je in andere Europese landen evenals in Nederland. Bunq maakt gebruik van video onboarding voor gebruikers.

Voor zowel bunq als de Rabobank geldt dezelfde strenger wordende wet- en regelgeving als voor ABN Amro. Daarom voert de Rabobank al jaren een terughoudend beleid om klanten buiten Europa te faciliteren.

Wet en regelgeving

Banken moeten voldoen aan de wet en regelgeving van het betreffende land waar je als klant permanent woont. Binnen Europa is dit meestal geen probleem omdat banken een Europees paspoort hebben om producten en diensten aan te bieden. Buiten Europa is dit complexer omdat ieder land zijn eigen wetten en regels bepaalt welke diensten al dan niet verleend mogen worden.

Woonachtig in Nederland

Voor het openen van een nieuwe betaal- en/of spaarrekening bij ASN, Knab, Regiobank en Triodos moet je woonachtig zijn in Nederland. Deze banken zijn geen alternatief voor de groep klanten waarvan de bankzaken bij ABN Amro worden beëindigd. SNS geeft aan dat de kosten onevenredig hoog zouden zijn, als ze aan de opgelegde eisen moeten voldoen. De bank voert daarom, net als de Rabobank, een terughoudend beleid voor het bedienen van deze groep buiten Europa.

