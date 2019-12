ING komt belofte over inzage bij machtigingen na

Bank Beleid

ABN Amro De volmachtgever bepaalt welke informatie inzichtelijk is. Ook na de machtiging blijft de volmachtgever de enige die dit kan regelen.

ASN Als je iemand machtigt voor je rekening en toestaat dat de gemachtigde gebruikmaakt van internetbankieren, dan heeft hij toegang in alle rekeningen waarvoor hij een rol heeft. Het is dus niet zo dat je kunt machtigen voor uitsluitend een kijkfunctie of iets dergelijks.

Bunq In de app kan de volmachtgever zelf beslissen wie zijn rekening mag zien en/of gebruiken. Dit kan de rekeninghouder elk moment aan- en uitzetten of aanpassen voor alle rekeningen die hij bij Bunq heeft. Voor iedere bankrekening kun je bij Bunq gemachtigden aanstellen. Per gemachtigde kun je bepalen wat hij met de rekening mag doen. Zo kan hij een budget en tijdslimiet instellen, zelf bepalen of de gemachtigde de bij- en afschrijvingen en het totale bedrag op de rekening mag zien. Alles is afzonderlijk in te stellen. Dit heet ‘connect’ in de app.

ING De gemachtigde kan zelf instellen of een rekening waarvoor hij gemachtigd is zichtbaar is of niet. De volmachtgever kan niet bepalen welke informatie wel of niet toegankelijk is.

Knab Het is (nog) niet mogelijk om anderen te machtigen op een rekening.

Rabobank Er wordt expliciet met de volmachtgever afgesproken wat een gemachtigde mag en op welke manier hij inzicht of toegang krijgt.

Regiobank en SNS De volmachtgever beslist of de gemachtigde inzage krijgt via internetbanieren. Als de gemachtigde dan vervolgens inlogt, zijn alleen de rekeningen te zien waarin hij zelf een rol heeft. Dit zijn rekeningen waarvan hij zelf rekeninghouder of gemachtigde is.