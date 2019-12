ING verhoogt kosten betaalpakketten per 1 januari 2017

Nieuws|ING verhoogt de kosten van 3 van de 4 betaalpakketten. Ook papieren afschriften en met je creditcard betalen in het buitenland worden duurder.

De tariefsverhogingen bij ING hebben vooral effect op bestaande klanten die nog een Basis-, Betaal- of RoyaalPakket hebben. Begin dit jaar stopte ING met deze pakketten en introduceerde ING KiesVrij. Nieuwe klanten kunnen alleen nog KiesVrij (met het ING OranjePakket) nemen. Alleen van dit laatste pakket blijft de prijs ongewijzigd.

Kosten wekelijkse afschriften stijgen met 30%

De pakketkosten stijgen tot wel 18% ten opzichte van 2016:

ING BasisPakket wordt €23,64 per jaar (stijging van 18%)

ING BetaalPakket wordt €42,60 per jaar (stijging van 12%)

ING RoyaalPakket wordt €75,60 per jaar (stijging van 9,6%)

Niet alleen de vaste kosten stijgen, maar ook bijkomende kosten. Het ontvangen van papieren afschriften wordt bijvoorbeeld duurder. Wie wekelijks afschriften wil ontvangen betaalt maar liefst 30% meer. En wie binnen het OranjePakket maandelijks een papieren afschrift wil, betaalt voortaan 135% meer (€4,80 per jaar).

De kosten voor een exta creditcard of (extra) Platinumcard stijgen ook iets. En wie regelmatig buiten eurolanden reist krijgt met nóg een verhoging te maken: de koersopslag voor betalen en geld opnemen met een creditcard stijgt van 1,5% naar 1,75%.

Goedkoopste betaalrekening?

De Consumentenbond berekent op basis van 6 profielen wat de goedkoopste betaalrekening is. De totalen kosten zijn namelijk niet alleen afhankelijk van de vaste kosten voor de betaalrekening. Er komen nog kosten bij als je een tweede betaalpas of een (tweede) creditcard wilt, als je vaak rood staat of regelmatig buiten eurolanden reist.

Het ING BasisPakket en ING OranjePakket/KiesVrij hoorde voor één van de profielen (een stel dat bankiert zonder internet) nog tot de goedkoopste opties. Hoewel voor dit profiel de kosten met 5 tot 16% stijgen, horen beide pakketten op dit moment nog steeds tot de goedkoopste opties. Het is echter nog niet bekend of andere banken hun tarieven ook gaan verhogen.

Voor de andere profielen hoorden de ING pakketten toch al niet tot de goedkoopste. Na deze verhoging uiteraard ook niet. Maar ook dit is afhankelijk van eventuele prijsstijgingen bij andere banken.

Ook interessant: