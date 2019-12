Veel klachten over machtigingen ING

Update 25 juli 2017: verbeteringen in behandeling

Ruim een jaar houden wij vinger aan de pols bij ING aangaande hun machtigingsbeleid. Op 25 juli 2017 laat ING ons weten dat ze werken aan een oplossing voor de spaarrekeningen, zodat het inzagebeleid bij machtigingen wordt verbeterd zoals bij de betaalrekeningen reeds is gebeurd.

Momenteel kan ING nog niet aangeven wanneer dit gereed is. Zodra het zo ver is, brengt ING ons op de hoogte en tref je onder dit bericht wederom een update aan.

Update 31 oktober 2016: ING komt belofte na

Ruim 4 maanden na de toezegging om op termijn aanpassingen door te voeren in de internetomgeving (Mijn ING), heeft ING de Consumentenbond via een brief (pdf) laten weten de aanpassingen gerealiseerd te hebben.

De aanleiding voor de aanpassingen zijn de klachten van ING-klanten dat zij meteen na het inloggen op hun internetbankieromgeving álle rekeningen konden inzien waarvoor zij bevoegd zijn. Dus ook waarvoor ze gemachtigd zijn, zoals bijvoorbeeld van hun kinderen.

Update 21 juni 2016: reactie ING

ING heeft, mede door het signaal van de Consumentenbond, besloten de zichtbaarheid van een machtiging in de internetbankieromgeving 'op termijn' aan te passen. De gemachtigde kan dan zelf instellen of een rekening waarvoor hij gemachtigd is, zichtbaar is of niet.

De Consumentenbond is blij met deze belofte en hoopt dat de aanpassing op korte termijn gerealiseerd wordt.

Start klachten

Afgelopen weken ontving de Consumentenbond veel klachten van ING-klanten. Gemachtigden klagen omdat zij ineens alle bij- en afschrijvingen kunnen inzien van rekeningen waarvoor zij gemachtigd zijn. Klanten die een machtiging hebben afgegeven, voelen zich in hun privacy geschonden nu degene die zij gemachtigd hebben ineens al hun gegevens kan inzien. Dit is het gevolg van het samenvoegen van alle machtigingen op betaalrekeningen en op Mijn ING tot 1 soort machtiging.

Alleen voor noodsituaties

Een machtiging wordt vaak afgegeven om bankzaken voor iemand te kunnen regelen, áls dit nodig mocht zijn. Bij een machtiging blijf je namelijk zelf verantwoordelijk voor je rekening. Door de aanpassingen van ING hebben veel klanten het gevoel dat dit veranderd is. Zo schrijft een ING-klant:

‘Wij hebben onze dochter een machtiging gegeven voor noodsituaties en niet voor de tijd dat wij in staat zijn onze zaken zelf te regelen. De 'slapende' machtiging wordt door ING dus omgezet in een actieve. Dat willen wij niet. Wij willen niet laten weten waar wij onze dagelijkse boodschappen doen!'

Het is misschien nog wel vervelender voor consumenten die ineens gegevens in konden zien van rekeningen waarvoor helemaal geen machtigingen (meer) was afgegeven, zoals een ex-partner.

‘Oplossing’

De enige ‘oplossing’ voor ontevreden klanten is de machtiging intrekken. Andere banken, bijvoorbeeld Rabobank en Bunq, bieden wel de mogelijkheid om een machtiging in te stellen naar de wensen van de klant. Bijvoorbeeld het wel of niet inzien van bepaalde producten (spaar- en betaalrekeningen) en het inzien van bij- en afschrijvingen.

ING geeft aan dat de bank ‘op basis van klantfeedback kijkt hoe dit verder verfijnd kan worden, zodat klanten dit zelf naar hun eigen wensen kunnen aanpassen.’ Gezien het aantal klachten heeft de Consumentenbond ING gevraagd snel met een oplossing te komen en het systeem aan te passen. Ontevreden klant kunnen overwegen over te stappen naar een andere bank. Ook kunnen ze hun klacht op Klachtenkompas.nl achterlaten.

Andere bank?

Elke bank regelt zaken rondom machtigen anders. Zo krijgen ABN Amro-klanten een rekening waarvoor ze gemachtigd zijn niet automatisch te zien in hun internetbankieromgeving. Dit moet apart geregeld worden en je kunt er dus voor kiezen dit niet te doen.

Bij SNS wordt een rekening automatisch toegevoegd aan de internetbankieromgeving van de gemachtigde. Een belangrijk verschil is dat de gemachtigde er bij SNS voor kan kiezen de rekening niet zichtbaar te maken.

Klanten van Rabobank en Bunq hebben de meeste mogelijkheden om een machtiging naar persoonlijke voorkeur aan te passen. Bij Knab is iemand machtigen helemaal (nog) niet mogelijk.

Het 'ING-probleem' speelt overigens vooral als je allebei bij dezelfde bank bankiert. Doe je dat niet (je machtigt iemand die bij een andere bank bankiert), dan speelt het probleem sowieso niet of in veel mindere mate. Als gemachtigde log je dan namelijk alleen in bij die bank als het nodig is en niet voor je eigen (dagelijkse) bankzaken.