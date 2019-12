ING heeft alternatief voor TAN-codes

Nieuws|ING heeft een alternatief voor de TAN-codes: de ING Scanner. Begin dit jaar maakte ING bekend te stoppen met de TAN-codes. Lang bleef onduidelijk of de bank met een goede oplossing zou komen voor klanten zonder smartphone.

ING-klanten moesten lang wachten op de bekendmaking van het alternatief voor de vetrouwde TAN-codes. Verrassend genoeg is het alternatief, de ING-scanner, er één die andere banken al langer gebruiken. Positief is dat het alternatief wel geschikt is voor klanten zonder (geschikte) smartphone.

Lang onduidelijk

In januari maakte ING bekend dat de bank stopt met TAN-codes. ING-klanten gebruiken deze codes bijvoorbeeld voor betaalopdrachten via internetbankieren. Het bevestigen van een opdracht gaat voortaan via de mobiel bankieren app. Klanten die de app gebruiken werden al omgezet naar deze nieuwe methode.

Het bleef lang onduidelijk of er een alternatief zou komen voor klanten zonder smartphone of klanten die niet willen bankieren via hun telefoon. Klanten konden de TAN-codes blijven gebruiken tot er een alternatief was.

Wij ontvingen veel vragen en klachten van ongeruste consumenten.

ING Scanner

Nu heeft ING eindeljik bekend gemaakt dat er inderdaad een alternatief komt: de ING Scanner. Met de scanner bevestig je een betaalopdracht.

Hoe werkt het?

Doe binnen Mijn ING een overboeking zoals je gewend bent. Er verschijnt een vierkante kleurencode. Deze code scan je met de scanner. Die zet je aan met een zelfgekozen pincode. Op de scanner verschijnt een bevestigingscode Deze code gebruik je in Mijn ING.

De meeste banken werken al met dit soort apparaatjes voor internetbankieren. De Rabobank maakt ook gebruik van een kleurenscanner.

ING-klanten die nu nog gebruikmaken van een papieren lijst met TAN-codes krijgen de scanner als eerste. Daarna volgen de klanten die nu nog gebruikmaken van TAN-codes per sms. Vanaf voorjaar 2019 krijgen deze klanten bericht van ING. Tot die tijd kunnen ze de TAN-codes gebruiken.

Volgens ING kunnen klanten die eenmaal mobiel bevestigen hebben gebruikt, niet alsnog een ING-scanner aanvragen: 'De ING Scanner is alleen bedoeld voor klanten die de mobiel bankieren app niet kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze geen (geschikte ) smartphone of tablet hebben.'

De Consumentenbond vroeg aan ING of het écht onmogelijk is om toch een scanner te krijgen als je eenmaal mobiel bevestigen hebt gebruikt. ING reageert dat 'het niet onmogelijk is en dat er dan gekeken kan worden naar een oplossing.'

