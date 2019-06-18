ING Scanner laat op zich wachten

Ingrid Zuurmond Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:24 maart 2020
ING heeft besloten de mogelijkheid om TAN-codes per sms te ontvagen voorlopig niet uit te zetten. Dit geldt alleen voor klanten waarbij die mogelijkheid op 17 of 31 maart zou stoppen. Vanwege het coronavirus kan ING klanten niet meer op kantoor helpen bij de overstap naar de app of de scanner.
De Consumentenbond ontvangt op dit moment meerdere klachten van consumenten die nog geen ING Scanner, het alternatief voor TAN-codes, hebben ontvangen. De klachten gaan vooral over:
Zo meldt een ING-klant: 'ING promoot de app voor mobiel bankieren. Het alternatief is een scanner. Om die aan te vragen moet je door allerlei info heen om bij de aanvraagknop te komen. Via die knop krijg je weer een massa info over je heen, waarbij het er vooral om gaat het product zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.'
En een andere klant: 'Onlangs kreeg ik een mail van de ING dat de TAN-code in juni verdwijnt. Omdat ik geen smartphone heb kan ik een scanner aanvragen. Dat heb ik direct gedaan op 14 mei, maar tot op heden nog steeds geen scanner ontvangen. Gisteren kreeg ik van de ING nog eens fijn een herinnering dat de TAN-code in juni stopt.
De klantenservice van ING meldde dat de levering van de scanner 4 weken duurt en ik tot oktober nog TAN-codes kan gebruiken. Ik vind deze manier van handelen onfatsoenlijk. Men probeert zo al de klanten aan de smartphone te krijgen, door hen ongerust te maken en niet juist te informeren.'
Onlangs bleek uit een panelonderzoek onder bankklanten dat maar liefst 60% van de ING-klanten het eens is met de stelling dat de bank hen probeert over te halen om alle geldzaken via de app te regelen. ‘Sommige zaken als internetbankieren gaan goed en zijn gebruikersvriendelijk, maar daar staat tegenover dat ING mij dwong om te gaan mobiel bankieren, dus zonder gebruik van TAN-codes’, merkt een ING-klant op. Het gevoel dat de bank mobiel bankieren opdringt, hebben klanten van andere banken minder.
ING-klanten gebruiken een TAN-code onder meer om een betaling te bevestigen. De TAN-code staat op een papieren lijst of wordt per SMS ontvangen. Klanten met de app voor mobiel bankieren kunnen hun betaalopdrachten via die app bevestigen (Mobiel Bevestigen). Wie de app niet heeft - bijvoorbeeld omdat hij geen (geschikte) smartphone of tablet heeft - krijgt de scanner.
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