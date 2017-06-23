ING stopt met gratis aanbieden van beveiligingssoftware

Kirsten van Loon Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:23 juni 2017
Een van onze leden vroeg ‘Is er sprake van koppelverkoop bij het aanbieden van beveiligingssoftware bij internetbankieren?’ Maar van koppelverkoop is geen sprake omdat je de beveiligingssoftware niet nodig hebt om bij ING te kunnen bankieren. Je bent dus niet verplicht om het te kopen en te installeren, maar is het wel aan te raden?
HitmanPro.Alert kan extra bescherming bieden. De technieken die de software gebruikt zitten soms echter ook (deels) in virusscanners, maar niet in alle. De toegevoegde waarde zal per virusscanner verschillen. Daarnaast voegt het wel enige extra vertraging aan het computergebruik toe en worden er bij sommige gebruikers problemen gemeld in combinatie met andere software (meestal beveiligingssoftware). Dit laatste gold overigens ook voor IBM trusteer, dat lang niet op iedere pc probleemloos werkte.
Met een goede virusscanner, goed opletten bij het klikken op linkjes en bijlages, het up-to-date houden van alle software en het maken van back-ups voor als het toch fout gaat, heb je eigenlijk geen andere beveiligingssoftware nodig.
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