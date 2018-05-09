Meerderheid bewaart rekeningafschriften ten minste 5 jaar

Kirsten van Loon Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:9 mei 2018
De meerderheid van 81% (1968 stemmen) antwoorde met ja, 17% (402 stemmen) met nee en 3% (68 stemmen) wist het niet.
Je bent als particulier niet verplicht om bankafschriften te bewaren. De Belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting vorderen. Daarom is het verstandig om je financiële administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren. Daarnaast zijn er andere redenen om bankafschriften te bewaren:
Hoe ver je kunt terugzoeken in je af- en bijschrijvingen verschilt per bank. In onderstaande tabel zie je hoe ver je maximaal terug kunt kijken bij het internetbankieren.
|
Bank
|
Hoe ver kun je terugkijken?
|
ABN Amro
|
10 jaar
|
ASN
|
24 maanden
|
Bunq
|
onbeperkt
|
ING
|
9 jaar en tot 7 jaar terug pdf’s downloaden
|
Knab
|
onbeperkt
|
Rabobank
|
15 maanden
|
Regiobank
|
24 maanden
|
SNS
|
24 maanden
|
Triodos
|
onbeperkt
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