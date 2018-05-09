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Meerderheid bewaart rekeningafschriften ten minste 5 jaar

Nieuws
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De Consumentenbond vroeg recent aan online panelleden of ze hun digitale of papieren bankafschriften ten minste 5 jaar bewaren. Maar liefst 81% van de poll-stemmers antwoordde met ja.
kirsten van loon

Kirsten van Loon   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:9 mei 2018

betaalrekening-rekeningafschrift-bewaren

CB-Poll-Behouden-van-afschriften-stelling

De meerderheid van 81% (1968 stemmen) antwoorde met ja, 17% (402 stemmen) met nee en 3% (68 stemmen) wist het niet.

Waarvoor is het handig om rekeningafschriften te bewaren?

Je bent als particulier niet verplicht om bankafschriften te bewaren. De Belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting vorderen. Daarom is het verstandig om je financiële administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren. Daarnaast zijn er andere redenen om bankafschriften te bewaren:

  • Als (garantie)bewijs indien een product stuk is bij een claim bij de leverancier
  • Als aankoopbewijs bij het indienen van een schadeclaim.
  • Bij een lijfrentepolis als betalingsbewijzen van de premies.
  • Gegevens betreffende een erfenis.

Terugkijken bij internetbankieren

Hoe ver je kunt terugzoeken in je af- en bijschrijvingen verschilt per bank. In onderstaande tabel zie je hoe ver je maximaal terug kunt kijken bij het internetbankieren.
 

Bank

Hoe ver kun je terugkijken?

ABN Amro

10 jaar

ASN

24 maanden

Bunq

onbeperkt

ING

9 jaar en tot 7 jaar terug pdf’s downloaden

Knab

onbeperkt

Rabobank

15 maanden

Regiobank

24 maanden

SNS

24 maanden

Triodos

onbeperkt

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