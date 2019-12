Meerderheid bewaart rekeningafschriften ten minste 5 jaar

Nieuws|De Consumentenbond vroeg recent aan online panelleden of ze hun digitale of papieren bankafschriften ten minste 5 jaar bewaren. Maar liefst 81% van de poll-stemmers antwoordde met ja.

De meerderheid van 81% (1968 stemmen) antwoorde met ja, 17% (402 stemmen) met nee en 3% (68 stemmen) wist het niet.

Waarvoor is het handig om rekeningafschriften te bewaren?

Je bent als particulier niet verplicht om bankafschriften te bewaren. De Belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting vorderen. Daarom is het verstandig om je financiële administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren. Daarnaast zijn er andere redenen om bankafschriften te bewaren:

Als (garantie)bewijs indien een product stuk is bij een claim bij de leverancier

Als aankoopbewijs bij het indienen van een schadeclaim.

Bij een lijfrentepolis als betalingsbewijzen van de premies.

Gegevens betreffende een erfenis.

Terugkijken bij internetbankieren

Hoe ver je kunt terugzoeken in je af- en bijschrijvingen verschilt per bank. In onderstaande tabel zie je hoe ver je maximaal terug kunt kijken bij het internetbankieren.



Bank Hoe ver kun je terugkijken? ABN Amro 10 jaar ASN 24 maanden Bunq onbeperkt ING 9 jaar en tot 7 jaar terug pdf’s downloaden Knab onbeperkt Rabobank 15 maanden Regiobank 24 maanden SNS 24 maanden Triodos onbeperkt

