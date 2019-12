Online overstapservice van SNS verder ontwikkeld

Wie overstapt naar SNS kan sinds eind vorig jaar de Overstapservice online aanvragen. Sinds 2 mei kunnen klanten het adresboek van hun oude bank ook digitaal overzetten, mits dit de ABN Amro, ING of Rabobank was.

Stap in goede richting

Eind vorig jaar introduceerde SNS de mogelijkheid om digitaal over te stappen; het was én is nog steeds de enige bank waarbij de aanvraag voor de overstapservice volledig digitaal gaat, in plaats van via papier.

De Consumentenbond vond dit een goede stap, maar merkte op dat de overstapservice slechts een deel van het werk uit handen neemt; consumenten moeten nog steeds veel zelf doen.

Verder ontwikkeld

SNS liet de Consumentenbond destijds weten dat de bank nog andere ontwikkelingen op de planning had staan, zoals het overzetten van oude transacties en je adresboek. Nu is de bank dus alvast één van deze beloften nagekomen: overstappers kunnen hun adresboek van hun oude bank overzetten. De oude bank moet dan wel ABN Amro, ING of Rabobank zijn.

De Consumentenbond is ook met deze stap blij en hoopt dat er nog meer stappen volgen van SNS en dat ook andere banken overstappen makkelijker gaan maken. Makkelijker overstappen vergroot de concurrentie tussen banken.

