SNS start met online overstappen

SNS maakt het overstappen met je betaalrekening íetsje makkelijker. SNS is de eerste bank waar de aanvraag volledig digitaal gaat. Ondertekenen doe je met de digipas in plaats van met een handtekening op papier.

Complimenten

De Consumentenbond is blij met deze stap, omdat het overstappen iets makkelijker maakt. Makkelijker overstappen vergroot de concurrentie tussen banken. Zolang bankklanten hun rekeningnummer niet mee kunnen nemen (nummerportabiliteit) blijft overstappen van bank altijd lastiger dan overstappen van bijvoorbeeld telecomaanbieder.

Doorontwikkeling

De Overstapservice regelt slechts een deel van de zaken. Dit verandert niet met de komst van digitale Overstapservice van SNS. Consumenten moeten nog steeds veel zelf doen, zoals een overzicht maken van periode overschrijvingen en het bewaren van bij- en afschrijvingen. SNS heeft de Consumentenbond laten weten dat er nog verdere ontwikkelingen op de planning staan, zoals het overzetten van oude transacties en je adresboek naar SNS. De Consumentenbond staat hier positief tegenover en hoopt dat SNS hiermee op termijn (nog) meer uit handen neemt van consumenten.

Overstapservice via papierwerk

Wie overstapt van bank, kan bij alle banken gebruikmaken van de Overstapservice. Bij SNS kan dit nu digitaal, bij de andere banken via papierwerk. De Overstapservice zorgt er onder andere voor dat bijschrijvingen automatisch op je nieuwe betaalrekening worden gestort en automatische incasso’s van je nieuwe rekening geïncasseerd worden. Je vraagt de Overstapservice aan bij je nieuwe bank.

Bron: SNS

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