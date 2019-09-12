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Volksbank verhoogt kosten pinnen buitenland flink

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Klanten van ASN Bank, RegioBank en SNS gaan flink meer betalen voor pinnen buiten eurolanden. Wat zijn de gevolgen voor de kosten van reislustige klanten van deze banken?
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:12 september 2019

pinnen-betaalrekening

Klanten van ASN Bank, RegioBank en SNS (die alle drie onder Volksbank vallen) gaan per 1 november meer betalen voor pinnen buiten eurolanden of in euro’s buiten de EU.

  • Een betaling met de betaalpas: €0,30 per keer (dit was €0,15)
  • Een geldopname met de betaalpas: €4,00 per keer (dit was €2,25)

ASN Bank, RegioBank en SNS rekenen, in tegenstelling tot de meeste andere banken, geen koersopslag. Dat is wel duidelijker, maar er zijn inmiddels ook banken die helemaal geen extra kosten in rekening brengen.  Klanten van Bunq en Moneyou betalen bijvoorbeeld geen koersopslag én geen vaste kosten (voor Bunq-klanten zijn de eerste tien opnames per maand gratis, daarna €0,99 per keer).

Uit onze berekeningen blijkt dat voor mensen die veel buiten eurolanden reizen SNS Betalen door deze verhoging niet langer tot de meest voordelige hoort en Bunq bijvoorbeeld wel. 

Vergelijk zelf de kosten en het aanbod van de banken

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