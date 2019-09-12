Volksbank verhoogt kosten pinnen buitenland flink

Ingrid Zuurmond Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:12 september 2019
Klanten van ASN Bank, RegioBank en SNS (die alle drie onder Volksbank vallen) gaan per 1 november meer betalen voor pinnen buiten eurolanden of in euro’s buiten de EU.
ASN Bank, RegioBank en SNS rekenen, in tegenstelling tot de meeste andere banken, geen koersopslag. Dat is wel duidelijker, maar er zijn inmiddels ook banken die helemaal geen extra kosten in rekening brengen. Klanten van Bunq en Moneyou betalen bijvoorbeeld geen koersopslag én geen vaste kosten (voor Bunq-klanten zijn de eerste tien opnames per maand gratis, daarna €0,99 per keer).
Uit onze berekeningen blijkt dat voor mensen die veel buiten eurolanden reizen SNS Betalen door deze verhoging niet langer tot de meest voordelige hoort en Bunq bijvoorbeeld wel.
Vergelijk zelf de kosten en het aanbod van de banken
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