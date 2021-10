Conclusie: doordacht en duur

De dure 'Nest Doorbell (batterij)' is een doordacht en goed product. Je krijgt meer waar voor je geld dan bij de nog duurdere Nest Hello uit 2018. De toevoeging 'batterij' geeft het verschil aan met de Nest Hello deurbel, die nu 'Nest Doorbell (netvoeding)' heet.

De nieuwe batterijversie kun je óók aansluiten op netvoeding, zodat je het bestaande belgeluid kunt behouden. Ook zit er gratis tot 3 uur videogeschiedenis bij. Én hij kan 1 uur opnemen als de internetverbinding wegvalt. Meer voor minder dus. Alleen geluidsdetectie zit er niet meer op.

Beeld en geluid

Onze eerste indruk van het geluid van de Google Nest Doorbell met batterij is oké. Een gesprek voeren met iemand voor de deur gaat bij ons prima. Het beeld lijkt niet heel goed. We zijn dus heel benieuwd hoe deze deurbel het uiteindelijk in onze volgende vergelijkende test gaat doen.

Google Home app

Deze slimme videodeurbel werkt met de Google Home app. Je krijgt een melding op je smartphone als iemand aanbelt. Overal ter wereld kun je praten met de persoon voor de deur. Als jij en de deurbel maar verbinding met het internet hebben.

Voor deze deurbel heb je dus een Google-account nodig. Eerdere producten van Nest werkten met de Nest app (en Nest-account). Maar Google doet nu erg z'n best om alle Nest-producten te verhuizen naar de Google Home app.

Deurbel als bewakingscamera

De deurbel is ook een bewakingscamera en heeft daarvoor allerlei mogelijkheden. Zonder abonnement kun je kiezen voor 3 uur videogeschiedenis in de cloud. Afhankelijk van je instellingen kun je achteraf zien of er mensen, een pakket, dieren, voertuigen of beweging zijn opgenomen.

Per instelling kun je kiezen of je daar meteen een melding van wilt krijgen. Dat hangt natuurlijk erg vanaf hoe druk het bij jouw deur is.

Handig: als de verbinding wegvalt, kan ook een uur video bewaard worden in het geheugen van de deurbel zelf. Als de verbinding weer terug is, komt de opname alsnog in de app terecht. Een belangrijke clip downloaden naar het geheugen van je telefoon gaat makkelijk.

Niet op álles reageren

Als je de deurbel wilt inzetten als beveiligingscamera is het heel handig dat je 'Activiteitszones' kunt instellen. Je kunt verschillende delen in het beeld anders instellen. Zo'n zone kun je nauwkeurig instellen, doordat je een vrije 8-hoekige vorm kunt maken.

Bij de Nest Hello moet je hiervoor een abonnement hebben. Dat is bij deze nieuwe deurbel niet meer nodig.

Met abonnement

Wil je niet alleen weten of er een 'persoon' gedetecteerd is, maar ook of het een bekend of onbekend persoon is? Dan moet je een betaald Nest Aware abonnement nemen.

Dat geldt ook als je 3 uur videogeschiedenis te weinig vindt. Met het abonnement kun je de opnamen van 'gebeurtenissen' 30 dagen bewaren in de cloud.

Als iemand de deurbel steelt

Als iemand de deurbel steelt is die in principe onbruikbaar. Het ís mogelijk dat iemand de deurbel ongezien steelt. De dader kan tijdens zijn daad het wifisignaal verstoren met een wifijammer. Opnamen ervan staan alleen het geheugen van de deurbel, waar je dan niet meer bij kunt. De deurbel gaat makkelijk van de montageplaat af en dan is het nog een kwestie van de goede schroevedraaier.

Maar: zolang jij de deurbel niet uit de Google Home app haalt, kan de dief de deurbel niet zelf installeren. Als je aangifte doet bij de politie, kun je Google om een nieuw exemplaar vragen.

Installatie

In de Google Home app vind je instructies voor installatie van de stof- en spatwaterdichte deurbel. Van begin tot eind wordt er uitleg gegeven hoe je deze moet installeren en instellen. Je kunt er best een tijdje mee bezig zijn.

Wil je de deurbel ook aansluiten op de bestaande bedrading? Dan heb je mogelijk een transformator en de hulp van een technisch persoon nodig. Via een website van Google kun je een offerte aanvragen bij een Nest Pro installateur.

Goed om te weten

Als de deurbel niet op de montageplaat zit, wordt de deurbel 'gedeactiveerd'. Dat kan gebeuren als je tijdens de installatie de instructies niet letterlijk opvolgt. Het is dan onduidelijk wat je moet doen om de bel te activeren. Maar dat weet je dan nu: je moet de bel op de montageplaat klikken.

Test vóór aankoop je wifi. Ga met je smartphone of tablet naar de voordeur en bezoek Speedtest.net met de browser op dat apparaat. De eerste keer meet Speedtest je downloadsnelheid, de tweede keer je uploadsnelheid. Het gaat om de tweede meting. Die is belangrijk, want de HD-videostroom moet náár de internetserver van Nest.

Privacy van anderen

We zijn blij dat Google tijdens de installatieprocedure aandacht geeft aan de privacy van de mensen die mogelijk in beeld komen van jouw deurbelcamera. Die komt vooral in het geding als je opnamen gaat bewaren. Helemaal als je beelden gaat delen. Google geeft tips om de privacy van andere mensen te beschermen.

Lees ook onze pagina over (beveiligings)camera's en privacy.

Test Deurbellen met camera

Dit product zit nog niet in onze vergelijkende Test Deurbellen met camera.

