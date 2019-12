Yunoojong.nl: handig of niet?

Heb je deze maand te veel geld uitgegeven in de kroeg? Of kon je je niet inhouden in de kledingwinkel? Via yunoojong.nl wordt je uitgavenpatroon wellicht pijnlijk duidelijk.

Niet getreurd, want je kunt budgetten aanmaken, zodat je voortaan op tijd kunt ingrijpen. Het is handig dat je de inkomsten van verschillende baantjes en bijvoorbeeld een steuntje in de rug van pa en ma kunt scharen onder de post ‘inkomsten’. Zo zie je in een oogopslag wat er maandelijks binnenkomt en uitgaat.

Volgens de Consumentenbond zijn andere kasboekjes, zoals Tim van de ING en de Nibud Cashflow Manager ook geschikt voor jongeren. Maar Yunoo Jong heeft de belangrijkste categorieën voor jongeren al aangemaakt, terwijl je die bij andere kasboeken zelf moet bedenken.

Lees alles over digitale huishoudboekjes en wat de Consumentenbond daarvan vindt.