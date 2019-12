Eerste indruk|In de Consumentengids van oktober 2013 concludeerde de Consumentenbond dat de Bonuskaart van Albert Heijn zo lek als een mandje was: zonder inloggen kon iedereen elkaars aankopen inzien, van zuivel tot zwangerschapstesten. Albert Heijn heeft nu de 'nieuwe Bonuskaart' geïntroduceerd; de huidige is vanaf 6 januari 2014 niet meer bruikbaar.

Nieuwe Bonuskaart Albert Heijn: review

Lek 'oude' Bonuskaart gedicht

Voor de introductie van de nieuwe Bonuskaart was het mogelijk om aankopen van iedereen in te zien, door simpelweg het Bonuskaartnummer in te voeren op de website van Albert Heijn. Dat kaartnummer stond onder meer op de kassabon, op de displays van sommige kassa's (zichtbaar voor klanten in de rij) en op de Bonuskaart zelf. Een test die we afgelopen weekend uitvoerden wijst uit dat de grootgrutter het lek in de 'oude' kaart heeft gedicht: online moet je inloggen om recente aankopen te kunnen bekijken.

De app Appie vraagt sinds kort telkens via een pop-up of je 'm wilt updaten. Doe je dat niet, en vul je een willekeurig Bonuskaartnummer in, dan geeft de app altijd de melding dat het kaartnummer ongeldig is, ook als het kaartnummer geldig is. Kortom: de oude Bonuskaart lijkt nu wél veilig, al is dat mosterd na de maaltijd.

Nieuwe Bonuskaart: aankopen pas zichtbaar na kaartregistratie

Aankopen met de nieuwe Bonuskaart zijn pas zichtbaar nádat de kaart geregistreerd is. Door wie? Door iedereen die over het kaartnummer beschikt. Heb je geen zin je Bonuskaart te registreren of heb je een 'anonieme' Bonuskaart, en registreert iemand anders jouw kaart? Dan kan diegene vanaf dat moment zien wat je wanneer koopt. Een woordvoerder van Albert Heijn reageert desgevraagd: 'kwaadwillenden kunnen altijd wel toegang krijgen, dat is niet te voorkomen'.

Toch wordt het lastiger het Bonuskaartnummer van iemand zomaar in handen te krijgen: 'Albert Heijn gaat de komende weken al haar kassasystemen aanpassen, zodat straks alleen nog de laatste 4 cijfers van het Bonuskaartnummer op de bon staan.' En de displays van sommige kassasystemen, die nagenoeg het hele nummer tonen zodra de caissière de Bonuskaart heeft gescand? 'Die passen we niet aan. Maar slechts een kwart van onze supermarkten heeft die displays nog, en die worden op termijn allemaal vervangen', aldus een woordvoerder.

Daarnaast is de nieuwe Bonuskaart niet meer aan meer dan één account te koppelen, en is een eenmaal gekoppelde kaart niet meer aan een ander account te koppelen. Dus: áls je je Bonuskaart registreert, kunnen anderen dan jezelf en Albert Heijn in principe niet meer meekijken wat en wanneer je bij AH koopt.

Albert Heijn veel wijzer

Van de nieuwe Bonuskaart wordt Albert Heijn veel wijzer. Enerzijds omdat veel meer klanten de kaart zullen registreren om persoonlijke aanbiedingen te ontvangen, anderzijds omdat er bij de nieuwe kaart veel meer informatie over de klant wordt vergaard. Wil je dat niet, dan kun je ofwel een 'anonieme' Bonuskaart gebruiken (die je dus niet registreert), ofwel de caissière vragen of hij of zij de 'Bonus Mastercard' wil scannen. Iedere caissière heeft zo'n kaart. Heb je geen Bonuskaart (bij je), én vraag je de caissière niet om de 'Bonus Mastercard', dan steekt Albert Heijn het Bonusvoordeel dat ze bij haar leverancier(s) heeft bedongen in eigen zak, en dat is zonde.

Conclusie

Albert Heijn heeft zowel de 'oude' (huidige), als de nieuwe Bonuskaart een stuk veiliger gemaakt. Áls je je nieuwe Bonuskaart registreert, is de kans minimaal dat anderen nog inzage hebben in je aankopen, maar tegelijkertijd weet Albert Heijn meer dan ooit van je. Registreer je je nieuwe kaart niet, dan loop je het risico dat iemand anders dat heimelijk voor je doet, waarna diegene alsnog ziet wat jij wanneer bij Albert Heijn koopt. Het Bonuskaartnummer, nodig voor registratie, is echter minder makkelijk te achterhalen dan voorheen.



Wat is nieuw aan de Bonuskaart?

Uiterlijk

De nieuwe Bonuskaart is niet meer grotendeels blauw, maar heeft een witte achtergrond met daarop in hoofdletters 'BONUS', in de 'kleur' van een aantal boodschappen. Aan de zijkant zit de barcode, die je kunt afknippen om enkel dát deel aan je sleutelbos te bevestigen. Het ringetje van je sleutels haal je er zo doorheen, want er is al een gaatje in gestanst in de vorm van het AH-logo. Verlies je later onverhoopt je sleutelbos, dan kan de vinder hem opsturen naar Albert Heijn, die 'm doorstuurt naar het adres dat aan de kaart is gekoppeld (indien opgegeven).

Verschil

De nieuwe Bonuskaart is persoonlijker dan de oude; Albert Heijn wil vanaf nu dat iedereen een eigen Bonuskaart gebruikt, ook binnen het gezin. Daarnaast wil Albert Heijn graag dat zo veel mogelijk klanten de kaart registreren. AH beloont haar klanten in ruil daarvoor met persoonlijke kortingen, presentjes etc. Met je registratie geef je tevens veel informatie over jezelf prijs: wat koop je, wanneer, bij welke vestiging, op welke aanbiedingen ga je (niet) in, en dit alles koppelen ze aan je adres, geboortedatum, geslacht, etc. Kortom: voor Albert Heijn heel waardevolle informatie, want daarmee kan ze haar klanten uitgebreid analyseren, en nog beter binden aan haar winkels.

