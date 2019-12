Waarschuwing: Handy Heater verwarmingsapparaat

Nieuws|Het verwarmingsapparaat Handy Heater dat onder andere te koop is bij Tommy Teleshopping blijkt op een onderdeel van de veiligheidstest niet aan de norm te voldoen. Hiermee vormt hij bij gebruik ervan geen direct gevaar. We zouden echter de Heater laten liggen als je overweegt om hem te kopen, ook omdat hij de claim niet waarmaakt.

De Handy Heater is een compact verwarmingsapparaat dat je in het stopcontact steekt. Je moet minstens 1 meter rondom het apparaat vrijhouden, waardoor je hem niet op alle stopcontacten kunt gebruiken. Ook mag je geen verlengsnoeren gebruiken.

Verwarmen

Handy Heater claimt de meest effectieve mini-verwarming te zijn, waarmee je een ruimte van maximaal 25 m2 kunt verwarmen. Dat klinkt handig als je geen cv of kachel hebt in die ruimte.

We hebben de Heater uitgeprobeerd, maar het lukt hem niet om zo’n ruimte op de ingestelde normale kamertemperatuur te krijgen.

Het bereik van de warmte van de heater is klein; laag op de grond en aan de andere kant van de kamer werd het nauwelijks warmer. Wel blaast het apparaat snel warme lucht uit, is hij eenvoudig in gebruik en koelt hij snel af als je hem uitzet.

Veiligheidstest

We lieten de Handy Heater op veiligheid testen door een lab. Uit deze test kwam naar voren dat de druk die de Heater geeft op de wandcontactdoos vanwege zijn gewicht de veiligheidsnorm overschrijdt. We hebben dit bij de importeur en bij de NVWA gemeld.

Heb je de Handy Heater al in huis en wil je hem blijven gebruiken, laat hem dan niet onbeheerd aanstaan.